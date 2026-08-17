Pilar Montenegro apareció con emotivo mensaje tras rumores de problemas de salud

Pilar Montenegro causó revuelo en redes sociales, recordemos que la famosa se mantuvo alejada de los reflectores desde hace un tiempo. Sin embargo, las cosas cambiaron, luego de que volvió a publicar una foto en su perfil de Instagram.

Cabe mencionar que la famosa decidió reaparecer después de varias especulaciones sobre su salud, mismas que han aparecido de manera constante tras su retiro de los escenarios.

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Pilar Montenegro manda emotivo mensaje en redes sociales

El pasado 16 de agosto, Pilar Montenegro se hizo presente en redes sociales, donde publicó una foto usando lentes oscuros. Esta imagen la acompañó con un mensaje que decía:

“Saludos mis queridos adorados…!!! Un abrazo sincero hasta lo más profundo de sus corazones”

Además, la cantante compartió una reflexión, misma que publicó Thalía. En el texto se podía leer algo sobre reinventarse después de pasar por momentos muy complicados.

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“Totalmente y aún sintiendo que estás en lo más profundo del hoyo, siempre puedes reinventarte y encontrar la manera de volver a salir”.

Recordemos que los rumores sobre una posible enfermedad comenzaron a circular en 2016, cuando una persona cercana a la actriz habló con los medios y reveló que la famosa no se encuentra pasando por su mejor momento.

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