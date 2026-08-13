Cristian Castro podría tener su propio reality show; esto se sabe del proyecto

Cristian Castro podría dar un giro estelar a su trayectoria, y sumarse a la tendencia de los reality shows. Durante las últimas horas de este jueves 13 de agosto, espacios de espectáculos y medios de comunicación han señalado que el artista está siendo seguido por un equipo de producción.

Fue durante la emisión del programa “Ventaneando”, que se reveló que el cantante era seguido por un equipo de producción que se dedicaba a grabarlo las 24 horas del día. Este rumor de un posible reality show tomó fuerza después de que se viera al cantante en dos ocasiones con su equipo de grabación.

Noticia Destacada Cristian Castro vuelve a abrir su corazón y estrena romance con extraña mujer

Por esto se cree que Cristian Castro podría tener su reality show

La especulación cobró fuerza tras sus recientes presentaciones en el Auditorio Nacional y la celebración de su graduación de bachillerato a distancia, eventos donde fue captado acompañado por cámaras y un séquito de personal técnico que iba grabando al cantante todo el tiempo.

Durante la emisión del programa "Ventaneando”, Pati Chapoy y su equipo confirmaron que el cantante se desplaza con seis personas dedicadas a grabarlo prácticamente 24/7. Las imágenes entre bambalinas captaron cómo documentan los ensayos y tras bambalinas de sus conciertos hasta detalles de su preparación personal, peinado y vestuario.

¿Qué mostraría el reality show de Cristian Castro?

De concretarse la emisión, el proyecto busca llevar a la audiencia más allá de los escenarios musicales para adentrarse en la faceta personal de "El Gallito Feliz". El formato documentaría la logística de sus giras, ensayos y la rutina previa a subir al escenario además de aspectos más íntimos.

Noticia Destacada Cristian Castro desmiente romance con la productora musical Victoria Kühne

Se espera que se comparta su día a día, convivencia familiar y momentos clave recientes, como su formación académica e intención de continuar sus estudios universitarios. Aunado a esto, los interesados podrían ver la interacción con su equipo de trabajo, estilistas y allegados.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal