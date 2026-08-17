“El agua no es un privilegio": Agua llega a cuentagotas a cinco colonias de Playa del Carmen; familias recurren a pipas

Habitantes de cinco colonias de Playa del Carmen denunciaron que el suministro de agua potable llega a sus viviendas apenas a cuentagotas, pese a que deben cubrir puntualmente el pago del servicio para evitar cortes, situación que los ha obligado a almacenar agua y, en algunos casos, recurrir a la compra de pipas para realizar sus actividades domésticas.

Noel Vázquez, Yuri Puc, Emanuel Arias, José del Carmen Méndez y Agustín Rodríguez, habitantes de las zonas afectadas, señalaron que el problema se presenta en los fraccionamientos Las Palmas II, Villamar I y II, 28 de Julio y Misión del Carmen, donde aseguran que el abasto resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las familias.

“El agua es un recurso esencial para la vida, para la salud, es un derecho humano para el bienestar de las personas, y a pesar de que en la Península hay suficiente recurso, en los hogares llega a cuentagotas y lo tenemos que pagar”, comentó Noel Vázquez.

Noticia Destacada Cuatro días sin agua en Playa del Carmen; vecinos de tres fraccionamientos reclaman a Aguakán

El ciudadano señaló que el acceso al agua no debería considerarse un privilegio, sino un derecho fundamental, por lo que cuestionó las condiciones actuales del servicio y aseguró que la falta de suministro obliga a las familias a buscar alternativas para cubrir sus necesidades básicas.

“El agua no es un privilegio, es un derecho fundamental para la vida, de acuerdo con la Constitución Política está garantizado a toda persona el acceso, disposición y saneamiento de forma suficiente y salubre; sin embargo, parece que nos están condicionando el abasto y esto nos obliga a comprar pipas para poder realizar las actividades domésticas”, agregó.

Por su parte, José del Carmen Méndez consideró que una de las causas del problema es el crecimiento acelerado que ha registrado Playa del Carmen durante los últimos cinco años, mientras que, a su consideración, la infraestructura no ha crecido al mismo ritmo para atender la demanda.

Las familias afectadas buscan alternativas para contar con agua durante las interrupciones del suministro / Gustavo Escalante

“Playa del Carmen creció de forma exorbitante en los últimos cinco años, mientras que la concesionaria no ha invertido en infraestructura, al grado de que la demanda ha rebasado la capacidad del servicio”, afirmó.

La falta de agua también ha obligado a los habitantes a tomar medidas para contar con reservas en sus viviendas. Yuri Puc comentó que tuvo que adquirir dos tinacos con capacidad de 750 litros cada uno para almacenar el líquido y disponer de él durante las interrupciones, principalmente para utilizar los servicios sanitarios y realizar otras actividades domésticas.

Emanuel Arias señaló que el crecimiento urbano también ha modificado las necesidades de las colonias, debido a que algunos predios que anteriormente eran ocupados por viviendas particulares ahora albergan condominios que requieren un mayor volumen de agua.

“El problema es que las autoridades municipales no han evaluado el crecimiento urbano y cada día aumenta la demanda de servicios; hay colonias que dejaron de ser simples casas, la gente vendió y han construido condominios que demandan mayor volumen de agua”, dijo.

Noticia Destacada Sin luz y sin agua: Colonias en Quintana Roo afectadas por los apagones y suspensión del suministro esta semana

Agustín Rodríguez advirtió que el incremento de la población y la demanda del servicio comienzan a generar desigualdad en el acceso al agua potable, pues mientras algunas familias cuentan con mayores posibilidades para adquirir una pipa, otras no tienen recursos suficientes para hacerlo.

“Debido al alto crecimiento de Playa del Carmen, donde la demanda del servicio ha aumentado hasta la capacidad de abastecer a la población, empieza a sentirse la desigualdad en el acceso al agua y es una realidad alarmante en los hogares”, comentó.

El comerciante agregó que algunas familias se ven obligadas a comprar agua por lo menos una vez a la semana para poder mantener sus actividades cotidianas, aunque no todos cuentan con los recursos económicos para asumir ese gasto adicional.

“Para poder realizar nuestras actividades tenemos que comprar pipas una vez a la semana, pero no toda la gente tiene dinero para adquirir una pipa debido a la complicada situación económica”, concluyó.