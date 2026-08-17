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Camioneta se pasa alto y choca a taxi en la colonia Guadalupe Victoria de Champotón

Una camioneta impactó a un taxi en la colonia Guadalupe Victoria de Champotón, provocando que la unidad saliera proyectada contra un predio; no hubo lesionados.

Por Jorge May

17 de ago de 2026

1 min

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Se vuela el alto y embiste a taxi en Champotón; termina proyectado contra un predio
Se vuela el alto y embiste a taxi en Champotón; termina proyectado contra un predio / Jorge May

La conductora de una camioneta Suzuki S-Cross, con placas de Tabasco, se voló su alto al meterse en sentido contrario y colisionó con un vehículo de alquiler en la colonia Guadalupe Victoria, en Champotón.

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El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas sobre el cruce de la calle 14 con 39, en la colonia antes referida.

Debido a la fuerte colisión, la unidad de alquiler, perteneciente a la franja naranja, número económico 564, salió proyectada y terminó chocando contra un predio particular ubicado en una zona baja.

Tras el percance, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, sólo daños materiales de consideración en ambas unidades.

Al lugar acaban de arribar elementos de la Policía Municipal de Champotón, quienes están abordando a las partes involucradas.

Vecinos de este sector comentaron que los accidentes son muy recurrentes por este cruce.

JGH

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