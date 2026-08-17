Telcel se cae este 17 de agosto; usuarios reportan fallas en todo México

Desde las primeras horas de este lunes 17 de agosto de 2026, usuarios de Telcel en diversos puntos de México comenzaron a reportar serias interrupciones en los servicios de telefonía e internet. Las inconsistencias generaron molestia masiva en redes sociales debido a la falta de conectividad y la imposibilidad de realizar operaciones cotidianas.

Los problemas afectaron a los usuarios incluso en servicios de pago llevando a ciertas tiendas a no realizar recargas por la caída del servicio de la empresa. Usuarios de empresas de telefonía móvil y telecomunicaciones usaron redes sociales principalmente X (antes Twitter) para expresar su inconformidad.

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¿Qué pasó con Telcel este lunes 17 de agosto?

De acuerdo con datos recopilados por la plataforma de monitoreo Downdetector y reportes en redes sociales, la falla no se limitó a un solo servicio ni a una única región. El 46% de las quejas señalan la pérdida total o intermitencia de la señal móvil, un 30% corresponde a interrupciones en el servicio de internet, mientras que el 13% reporta fallas en facturación y cobro de saldo.

Aunado a esto, miles de clientes indicaron que, al intentar realizar recargas en establecimientos o mediante aplicaciones, el cobro se procesó, pero el saldo no se acreditó en sus líneas. En diversas ciudades incluso se suspendió temporalmente el servicio de abonado en tiendas de conveniencia por la caída del sistema.

📱🚨 ¡Se cae Telcel en plena suspensión masiva!

Usuarios de prepago reportan que no pueden hacer recargas y hay fallas en datos y señal.

Esto ocurre justo mientras avanza la suspensión de líneas no registradas (terminación 0).

Los reportes se concentran en Nuevo León, San Luis… pic.twitter.com/bAyvcqkBND — elflechadornegro (@elflechadornegr) August 17, 2026

Las incidencias se registraron principalmente en la zona centro y grandes metrópolis del país, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana y Ciudad Juárez.

¿Qué ha dicho Telcel ante la caída de este 17 de agosto?

Hasta el momento, la compañía operadora no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas técnicas de la caída ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio. Especialistas sugieren a los usuarios reiniciar sus dispositivos, alternar el modo avión para forzar el reenganche a la red móvil o apoyarse de conexiones Wi-Fi mientras se regulariza la señal.

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