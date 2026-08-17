Vecinos de Ciudad del Carmen someten y amarran a un poste a presunto ladrón

Una intensa movilización de vecinos y elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró la mañana de este lunes en la colonia Tecolutla, luego de que un hombre fuera señalado de ingresar presuntamente a una vivienda mientras sus habitantes dormían, con la intención de sustraer diversos artículos.

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Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle 43, en su cruce con la calle 34, donde vecinos del sector lograron sorprender y someter al presunto intruso.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino habría ingresado al inmueble durante las primeras horas del día, aprovechando que la familia se encontraba descansando. Sin embargo, los habitantes lograron percatarse de su presencia y solicitaron apoyo, lo que provocó la intervención de vecinos de la zona.

El señalado fue sometido por los propios habitantes del sector, quienes, según lo informado en el lugar, utilizaron sogas para amarrarlo a un poste de concreto, además de portar machetes y palos para evitar que pudiera escapar o representar algún riesgo.

Al sitio arribaron posteriormente agentes de la Dirección de Seguridad Pública, quienes tomaron el control de la situación, aseguraron al hombre y procedieron a trasladarlo ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades y las investigaciones necesarias.

Los propietarios de la vivienda manifestaron que se encontraban dormidos cuando se percataron de la presencia del individuo dentro del inmueble, situación que les generó temor, principalmente porque en el domicilio hay menores de edad que suelen jugar en el patio y, en ocasiones, permanecen solos.

El incidente generó preocupación entre los habitantes de la colonia Tecolutla, quienes señalaron la importancia de mantener vigilancia y comunicación entre vecinos ante posibles hechos delictivos.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y establecer si existen elementos suficientes para fincarle alguna responsabilidad por los hechos.

JGH