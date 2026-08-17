Exigen revisar áreas públicas de Kalá; tres lesionados por caída de postes en mal estado en Campeche

Luego de la caída de un poste de alumbrado público cerca de un parque en el fraccionamiento Kalá, vecinos de la zona pidieron a las autoridades municipales atender las demás estructuras de la red de iluminación.

Esto, luego de que la mañana del martes pasado un empleado de Goverdi resultara lesionado con la cabeza rota y sangrando al trepar y caer junto con el poste en el andador ubicado entre las calles Comalcalco, Campechén y Tikal.

Con este caso, suman tres lesionados por la caída de postes en mal estado, luego de que la semana pasada uno cayera sobre una pareja que viajaba en motoneta en el Circuito Colonias o 12 con 114, entre las colonias Granjas y San Joaquín, quienes sobrevivieron con golpes en el cuerpo.

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“En el parque hay otro poste antiguo que debe estar podrido por dentro, sin contar los que sostienen la malla ciclónica, que se están desprendiendo. Da miedo que ahora los heridos puedan ser niños o vecinos, por lo que pedimos al Ayuntamiento de Campeche que inspeccione los peligros en estas áreas”, manifestó Elías May, vecino de Kalá.

Habitantes también pidieron mayor atención a las áreas verdes y la sustitución de juegos oxidados, que solo fueron repintados. “No solo hay peligro por los postes; esos juegos viejos pueden romperse y lesionar a nuestros hijos. Además, la maleza solo la cortan cuando viene un político”, señaló Yolanda Miss, ama de casa.

Los vecinos solicitaron la rehabilitación del andador en el cruce con la calle Campechén, donde las losas y bordes están deteriorados, faltan barandales y drenaje para el agua, y el poste caído dejó a oscuras el área desde hace meses.

“Se está cayendo a pedazos parte del andador y hace falta que vuelvan a poner el poste, porque en las noches este espacio está a oscuras”, agregó Josefina Álvarez, ciudadana de Kalá