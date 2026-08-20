Destituyen a Mekyla Li, ganadora de Miss Grand USA 2026 por presunto atropello y fuga

Mekyla Li se volvió tendencia tras ser coronada en Las Vegas ganando el título de Miss Grand USA 2026. Sin embargo; la modelo fue destituida a una semana de ganar el concurso tras salir a la luz graves problemas legales que enfrenta Mekyla, incluyendo un proceso penal por presuntamente atropellar a una persona y darse a la fuga.

La organización compartió un comunicado en donde confirmó que la modelo sería destituida de su corona. Aunado a esto los organizadores solicitaron el respeto y evitar el acoso hacia las involucradas, generando una gran sorpresa entre los usuarios y parte del público que apoyaba a la modelo.

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¿De qué es acusada la ganadora de Miss Grand USA 2026?

De acuerdo con lo señalado, la organización oficial del certamen anunció el término del reinado de Mekyla Li tras salir a la luz que la modelo enfrenta tres cargos criminales derivados de un incidente ocurrido en noviembre de 2024; incidente en donde una persona resultó herida.

En el accidente presuntamente arrolló a un peatón con su vehículo y abandonó la escena sin prestar auxilio. Los cargos incluyen atropello con fuga, causar lesiones leves y provocar lesiones graves permanentes, a lo que se suma una demanda civil paralela por el mismo suceso.

Aunque la modelo fue arrestada anteriormente y se declaró no culpable, el avance de sus procesos judiciales comprometió su permanencia en el concurso. A los problemas penales se añadieron cuestionamientos en redes sociales sobre su elegibilidad, debido a denuncias de que presuntamente ocultó un proceso de divorcio en curso mientras competía.

Miss Grand USA confirmó su relevo alegando el incumplimiento de las políticas contractuales, al tiempo que pidió mantener el diálogo con respeto y rechazó cualquier tipo de acoso hacia las involucradas. Tras la destitución, la primera finalista asumirá la corona para representar a Estados Unidos en la gala internacional.

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