Cae sujeto con un costal lleno de objetos tras intentar huir por predios baldíos en Campeche

Un hombre fue detenido durante la mañana de este jueves luego de protagonizar una persecución con elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones del fraccionamiento Cerro de la Eminencia, en la ciudad de Campeche, donde momentos antes habría sido reportado por presuntamente sustraer diversos objetos.

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El hecho comenzó luego de que las autoridades recibieran el reporte de una persona que aparentemente se encontraba sacando bienes del fraccionamiento, por lo que agentes estatales se trasladaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

Una vez en la zona, los policías recabaron información de testigos sobre las características del sospechoso y comenzaron su búsqueda. Poco después ubicaron a un hombre que descendía por las inmediaciones y que coincidía con la descripción proporcionada.

Al notar la presencia de los uniformados, el individuo comenzó a correr y se internó en un predio baldío, situación que derivó en una persecución a pie por parte de los agentes.

La huida terminó cuando los policías lograron darle alcance y detenerlo. Posteriormente, la administradora del fraccionamiento lo señaló como la persona que había sido reportada momentos antes por la presunta sustracción de bienes.

Durante la intervención también fue localizado y asegurado un costal que contenía diversos objetos, los cuales presuntamente estarían relacionados con el hecho investigado.

El hombre fue trasladado junto con los objetos asegurados y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que continuará con las investigaciones para establecer la procedencia de los artículos y determinar la situación jurídica del detenido.

JGH