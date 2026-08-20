Fuerte choque entre taxi y Jetta bloquea circulación en Ciudad del Carmen

Un percance vial entre un automóvil particular y un vehículo del servicio de taxi dejó como saldo daños materiales de consideración regular y afectaciones momentáneas a la circulación en la colonia Pallas de Ciudad del Carmen.

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El accidente ocurrió sobre el cruce de la calle 26 por 47, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Nissan Versa, color blanco con rojo, con número económico 2727 y placas A 173 BEE del estado de Campeche, avanzaba aparentemente con preferencia de paso.

Sin embargo, al llegar al citado cruce, el taxi fue impactado en uno de sus costados por el conductor de un Volkswagen Jetta, color blanco, con matrícula DJH 165 C del estado de Campeche.

Tras el fuerte contacto, ambas unidades presentaron daños principalmente en la carrocería, por lo que fue necesaria la intervención de las partes involucradas para determinar la responsabilidad y acordar la reparación de los desperfectos.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, aunque el accidente ocasionó el bloqueo del carril derecho y, posteriormente, la interrupción total de la circulación en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para cubrir los daños mediante un pago en efectivo, por lo que no fue necesaria la intervención de las autoridades de tránsito. Una vez concluido el convenio, ambas unidades se retiraron del lugar y la circulación fue restablecida.

JGH