Dos accidentes al mismo tiempo provocan cierre total de una calle en Ciudad del Carmen

Un percance vial entre dos camionetas de color gris dejó únicamente daños materiales y generó el cierre momentáneo de la circulación en la colonia Pallas de Ciudad del Carmen.

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El accidente ocurrió sobre la calle 26, en el cruce con las calles 47 y 49, donde se vieron involucradas una camioneta Ford, con placas DJD 120 C del estado de Campeche, y una Jeep Liberty, también de color gris, con matrícula DJD 418 B.

En un primer momento, la colisión aparentaba haber ocurrido por alcance; sin embargo, otra versión señaló que la camioneta que circulaba adelante habría realizado una maniobra de reversa, provocando el impacto. Esta situación tendría que ser corroborada por las autoridades de tránsito para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Tras el choque, ambas unidades quedaron sobre el carril izquierdo, mientras que en el carril derecho se registró otro percance vial, situación que provocó el cierre total de la vía y complicaciones para los automovilistas que circulaban por el sector.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y controlar la circulación en la zona. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

Después de permanecer aproximadamente una hora en el sitio, los vehículos fueron orillados para liberar la vialidad y permitir nuevamente el paso de los automovilistas.

Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales, evitando que el caso pasara a mayores instancias.

JGH