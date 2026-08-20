Descubren “mega planeta” a 87 años luz; su parecido con la Tierra sorprende a la comunidad astronómica

La inmensidad del universo nunca nos deja de sorprender, ni a los científicos más experimentados, que una vez más quedaron atónitos al descubrir un nuevo planeta a solo 87 años luz de nuestra Tierra.

De acuerdo a la información disponible hasta el momento, este "nuevo" planeta es muy similar a la Tierra, 2.5 veces más grande y con una masa 23 veces mayor al del nuestro.

El planeta está descrito Es en un estudio dirigido por Max Kroft, de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde describen a este nuevo planeta. El artículo será publicado próximamente en The Astronomical Journal, aunque ya está disponible en arXiv, una plataforma abierta donde publican estudios que aún no han sido revisados o “autorizados”.

"Los planetas densos como este no son raros, explicó Kroft, pero normalmente son pequeños planetas rocosos similares a la Tierra o a Mercurio. Este planeta, en cambio, es dos veces y media más grande que el nuestro".

Se calcula que desde que se descubrió el primer exoplaneta, primero detectado fuera de nuestro Sistema Solar, se comprobó que alrededor de otras estrellas existe una gran variedad de planetas en cuanto a tamaño y masa.

Noticia Destacada SpaceX impacta la Luna a 8,700 km/h y genera un cráter de 18 metros

Esta variedad va desde las subTierras, planetas rocosos más pequeños que Marte y con una masa inferior a la del nuestro, hasta las superTierras, también rocosas y con una masa entre dos y 10 veces más que nuestro hogar.

También están los Júpiteres calientes, gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de sus estrellas, y los curiosos planetas de "algodón de azúcar", gigantes gaseosos extremadamente livianos y de gran tamaño.

Hasta ahora, se tiene registro de más de 8,000 planetas descubiertos, y los astrónomos en algún momento estaban convencidos de haberlo visto prácticamente todo, algo que definitivamente no es posible.

El nuevo planeta, nombrado como GJ 523b, no se identifica con ninguna de las familias conocidas hasta ahora, por eso ha sido clasificado como una “Mega-Tierra”. Es rocoso, pero con una masa muy grande para un planeta de este tipo, característica que generalmente tienen los planetas gaseosos, como Júpiter o Saturno.

"La pregunta es: ¿por qué este planeta no siguió ese camino, si tiene una masa más de 20 veces superior a la de la Tierra?", analizó Kroft.