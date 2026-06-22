Novio de Alicia Villarreal explota contra periodista y causa fuerte polémica

Recientemente, Cibad Hérnández quien es la actual pareja de Alicia Villarreal, vivió un momento muy complicado con varios integrantes de los medios de comunicación. Todo esto sucedió tras recibir un reconocimiento por su trayectoria y labor social, al ser el elegido para otorgarle el Galardón Trilogía de Oro Internacional.

El reportero confundió el reconocimiento de Cibad Hernández con uno de la cantante, pero al momento de que esto sucede, la pareja de Alicia Villarreal lo corrige, pero también le hizo un fuerte reclamo por no estar informado sobre el evento al que fue.

Noticia Destacada Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su supuesto rompimiento con Cibad Hernández

Cibad Hernández explota contra la prensa

Los hechos ocurrieron al finalizar el evento, momento en que un reportero se acercó para entrevistar a Cibad Hernández y asumió que el premio había sido para Alicia Villarreal.

Ante esto el reportero le cuestionó que cómo se sentía de recibir el reconocimiento, por lo que Alicia Villarreal aclaró que el premio era para su novio.

Noticia Destacada ¿Melanie Carmona está embarazada? Alicia Villarreal asegura estar lista para ser abuela

“Bueno, el reconocimiento es para mi pareja”

Ante esto, Cibad Hernández se mostró muy enojado por la situación: “Estás mal informado, compa”

Después de los hechos, la pareja tomó la decisión de retirarse del lugar sin dar más explicaciones sobre el tema.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal