Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su supuesto rompimiento con Cibad Hernández

Desde hace unos días, se dio a conocer que Alicia Villarreal estaba pasando por un momento muy complicado a nivel personal, pues se comenzó a especular que la cantante habría terminado con su actual pareja, Cibad Hernández.

Por medio de una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en el programa de ‘Primera Mano’, la cantante fue cuestionada sobre los rumores de una separación, dejando ver que se encuentra bien y que su relación sigue firme.

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Alicia Villarreal termina con los rumores sobre su relación

Aseguró que su relación se basa en respeto, terminando con todas las especulaciones que han circulado en las redes sociales.

“Tenemos una relación realmente muy bonita, de mucho amor, de mucho respeto”

Además, la cantante no dudó en hacer una reflexión sobre su estado actual:

“Estoy enamorada, siempre estoy enamorada, pero hoy tengo un amor diferente, especial”

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Se mostró muy agradecida por cada parte de su vida, familia y su trayectoria, también afirmó que está feliz porque tiene un equilibrio en su vida.

“Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios. Tengo la fortuna de ser madre, tengo unos hijos increíbles”

No dudo en mencionar que esta relación que mantiene con Cibad Hernández está llena de amor y mucho respeto.

“Somos una pareja madura… hemos vivido muchas experiencias”

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