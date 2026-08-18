Vladímir Klichkó, expareja de Hayden Panettiere se despide de la actriz.

El exboxeador ucraniano Vladímir Klichkó dedicó un emotivo mensaje de despedida a su expareja, la actriz estadounidense Hayden Panettiere, tras confirmarse su trágico fallecimiento a los 36 años en Carolina del Sur. En esta despedida, el exatleta hizo una promesa para la hija de ambos.

Klichkó, con quien la actriz sostuvo una relación durante varios años y tuvo a su única hija, Kaya Evdokia, expresó la profunda conmoción y el dolor que atraviesa su familia ante esta repentina pérdida. El deceso de Hayden Panettiere se dio a conocer el domingo 16 de agosto.

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¿Cómo fue la despedida de Vladímir Klichkó a Hayden Panettiere?

A través de sus redes sociales, el excampeón mundial de peso pesado rindió homenaje al talento y trayectoria de Panettiere, destacando los momentos compartidos a lo largo de su historia. En su mensaje, reconoció la destacada carrera de la actriz, señalando al mismo tiempo los difíciles desafíos y exigencias que la artista debió enfrentar.

“Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, a la vez que enfrentaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas.” escribió el ex pugilista en sus redes sociales.

Asimismo, Klichkó hizo un compromiso directo respecto a la crianza de la hija de ambos, prometiendo que siempre le hablará a Kaya sobre su madre con profundo respeto y se asegurará de mantener viva la memoria de quien fue en su vida. Finalmente, el deportista expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores de la actriz.

“A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sinceras condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes también están de luto hoy” expresó Vladímir Klichkó.

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