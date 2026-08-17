Autopsia de Hayden Panettiere da nuevos detalles sobre su deceso.

El fallecimiento de Hayden Panettiere se dio a conocer este domingo 16 de agosto de 2026, la noticia fue confirmada por el representante de la actriz y por su familia por medio de comunicados compartidos a medios de comunicación. Sin embargo; durante este lunes se han compartido detalles de la autopsia realizada a la actriz.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, compartió los primeros resultados de la autopsia practicada a la actriz de 36 años de edad. Los datos que fueron revelados por las autoridades han dado nuevos detalles relacionados al deceso de la actriz.

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¿Qué ha revelado la autopsia hecha a Hayden Panettiere?

Durante este lunes 17 de agosto de 2026, se dieron a conocer los primeros resultados de la autopsia practicada a Hayden Panettiere. De acuerdo con el informe oficial, el examen físico no reveló rastros de traumatismo o violencia que hubieran contribuido a su fallecimiento; descartando cualquier indicio de criminalidad o intervención de terceros.

A pesar de que se descartó algún indicio de criminalidad, las autoridades precisaron que la causa y la forma definitiva de su muerte se mantienen "pendientes" a la espera de análisis toxicológicos y estudios complementarios, por lo que aún no se sabe la razón detrás de la muerte de Panettiere.

Autoridades revelan detalles del fallecimiento de Hayden Panettiere

De acuerdo con los reportes, los servicios de emergencia atendieron una llamada al 911 efectuada a las 1:51 p. m. del domingo 16 de agosto por un conocido de la intérprete, en la que se alertaba sobre una mujer inconsciente en paro cardíaco. El hallazgo ocurrió en una residencia del complejo Judson Mill Lofts, en Greenville, donde Panettiere se alojaba.

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Pese a que los paramédicos implementaron maniobras avanzadas de soporte vital en el sitio, la protagonista de “Heroes” fue declarada muerta a las 2:32 p. m., a los 36 años. La policía local mantiene una investigación abierta para esclarecer las circunstancias del deceso mientras concluyen las pruebas de laboratorio.

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