Mariana Ochoa es la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026

La cantante y actriz Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. La exintegrante de OV7 quedó fuera del reality show tras no obtener el respaldo suficiente del público y de esta manera se cierra su breve paso por la competencia.

La cantante fue la primera participante en salir del famoso reality show, esto fue durante la gala de eliminación que tuvo lugar durante este domingo 2 de agosto de 2026. Tras no obtener los votos necesarios del público para regresar a la casa, la actriz se vio obligada a abandonar el show.

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Así fue la eliminación de Mariana Ochoa de LCDLFM

Durante la gala conducida por Galilea Montijo, la tensión aumentó a medida que se revelaba el nombre de los participantes que regresaban a salvo. Yanet García fue la primera en volver a la casa, seguida por el stylist Aldo Rendón, la actriz Ximena Herrera y el periodista deportivo Memo Schutz.

La decisión definitiva quedó entre Mariana Ochoa y Luis Chaparro en la silla giratoria. Finalmente, el público decidió salvar a Chaparro, dejando fuera a la intérprete. Aunque el fandom de la cantante y de OV7 se movilizó de forma activa en redes sociales, el porcentaje de votos no alcanzó para mantener a la artista.

Con la salida de Yanet, son 17 habitantes los que continúan en la competencia dentro de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Y las siguientes semanas se espera un aumento de tensión dentro del famoso reality.

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