Alfredo Adame confirma su regreso para la nueva temporada de ‘La Granja VIP’

El actor mexicano Alfredo Adame ha confirmado de manera oficial su retorno a la pantalla chica para formar parte de la esperada segunda temporada del reality show ‘La Granja VIP’. El también presentador fue ganador de la primera edición del programa, sin embargo; en esta ocasión regresa con un rol clave dentro del show.

El actor compartió que en esta ocasión no volverá al programa como un participante del gran premio que entrega el show, para esta segunda edición, Adame informó que volverá como una parte importante del programa y que tendrá un gran peso dentro del mismo; algo que generó grandes expectativas.

Noticia Destacada ¿Cuándo es la fecha y horario de estreno de la segunda temporada de 'La Granja VIP'?

¿Cuál será el nuevo papel de Alfredo Adame en ‘La Granja VIP’?

A diferencia de su desempeño anterior como habitante dentro del encierro, Adame reveló que en esta nueva etapa no competirá. En su lugar, el conductor asumirá las funciones de panelista y juez durante las galas, encargo en el que evaluará el desempeño de los nuevos concursantes y mantendrá la disciplina en ‘La Granja VIP’.

De acuerdo a las declaraciones dadas por Alfredo Adame, su objetivo principal en esta entrega será “ponerlos en orden”. El anuncio de su reincorporación ha generado alta expectativa entre la audiencia debido al cruce con Carlos Trejo, quien recientemente fue anunciado como el primer concursante confirmado del show.

No obstante, Adame aclaró que mantendrá una postura profesional y objetiva: “Yo voy a trabajar, no puedo tener favoritos ni ir en contra de nadie”. A pesar de asegurar que mantendrá sus conflictos lejos del show, gran parte del público espera ver la interacción entre Adame y Carlos Trejo.

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