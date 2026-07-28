Revelan las primeras fotos de Belinda como Carlota antes del estreno de la serie

Durante los últimos días, Belinda ha estado en el centro de la polémica por sus comentarios sobre su colaboración con Danna. Sin embargo, todo eso ha quedado atrás, pues se han revelado las primeras fotos de la actriz caracterizada como Carlota de Bélgica.

Esto fue gracias al avance que ha publicado la plataforma de HBO Max, la cual ha cambiado el foco de atención al talento de la joven como actriz, una faceta que ya ha explotado en grandes producciones en el pasado.

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Así luce Belinda vestida como Carlota de Bélgica

En las fotos se puede ver a Belinda ya con la caracterización de la emperatriz, usando los atuendos que se acostumbraban en la época, siendo el arranque de la campaña publicitaria para la serie.

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Recordemos que, el papel que ha tomado Belinda en la serie, es uno de los retos más importantes de su carrera dentro de la actuación, siendo la encargada de darle vida a una de las mujeres más emblemáticas de la historia.

En las imágenes que fueron publicadas, se puede ver a Belinda perfectamente caracterizada, lo que atrapó la atención de sus fans. La serie se encuentra ambientada en la vida de Carlota de Bélgica, quien fue emperatriz de México a lado de Maximiliano de Habsburgo, esto durante la instauración del Segundo Imperio Mexicano.

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