Kenia Os revela a sus habitantes favoritos de 'La Casa de los Famosos'

Desde que se anunció el arranque de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, se ha generado todo tipo de comentarios, los cuales se incrementaron con su estreno, pues los integrantes que han entrado al reality van a dar mucho de qué hablar.

Aunque solo van unas horas de su estreno, Kenia Os ha demostrado que está muy interesada en esta nueva temporada, sorprendiendo a los fans al mostrar su apoyo de forma pública a algunos famosos.

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¿Quiénes son los favoritos de Kenia Os?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante decidió hablar sobre la primera gala, y mostró los primeros momentos de Aldo Rendón y la llegada de Karina Torres.

Con estas imágenes, la cantante mostró su apoyo a estos dos participantes, incluso algunos usuarios comenzaron a comentar “Kenia ya tiene sus favoritos”.

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Por su parte Karina Torres, quien fue la primera confirmada se convirtió en capitana del Cuarto Tulum, donde va a estar con: Memo Schutz, Brianda Deyanara, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza.

Mientras que Aldo Rendón no corrió con la mejor suerte, pues se convirtió en el primer nominado, aunque también es el líder del Cuarto Ibiza, habitación que comparte con Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

Recordemos que Kenia Os, se encuentra en medio del ojo del huracán, pues desde hace varios días se vio involucrada en una fuerte polémica donde se menciona a Danna y Belinda.

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