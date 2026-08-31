¿Cuáles son los problemas de salud que está enfrentando Gomita?

La situación de salud de Gomita, ha sido muy complicada desde hace algunos meses, la influencer ha revelado que ha tenido molestias físicas, incluso ha llegado al hospital para poder ser atendida.

Todo esto sale en medio del proyecto que está encabezando la influencer, pues está abriendo su propio circo. Sin embargo, ha hecho varias reflexiones sobre los problemas de salud que ha tenido y la forma en que mira la vida.

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¿Qué está pasando con la salud de Gomita?

Los problemas de salud de Gomita, comenzaron por una hernia de Petersen, la cual le ocasionó una obstrucción intestinal, todo esto derivado del bypass gástrico al que se sometió para ayudarle a perder peso.

Este tipo de situaciones, se presenta por los cambios ocasionados en el aparato digestivo, lo cual puede ser grave, pues suele causar una obstrucción en el flujo sanguíneo del intestino.

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Sin embargo, en el caso de Gomita, sus intestinos se movieron y quedaron atrapados, por lo que una parte dejó de trabajar de forma correcta, por lo que la influencer tuvo que volver a ser operada para regresar todo al sitio correcto.

Tras la operación, la influencer tuvo una complicada recuperación, al grado que todavía sigue presentando problemas, entre ellos fuertes dolores que le impedían estar derecha, aunque ha seguido con sus compromisos laborales.

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