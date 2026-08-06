Liberan a ocho tras cateo ambiental en el cementerio Siglo XXI

En total fueron ocho personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP) en calidad de aportadores de datos, tras el cateo realizado en un predio aledaño al cementerio Jardines del Ángel. Recuperaron su libertad una vez concluidas las diligencias ministeriales, mientras que el inmueble permanece bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

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El cateo fue ejecutado el miércoles 5 de agosto por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Control, dentro de una carpeta de investigación por los delitos de Alteración y Daños al Ambiente.

La investigación es integrada por la Vicefiscalía General Especializada en Delitos Contra los Animales, Ambiente y Ecosistemas de la FGECAM.