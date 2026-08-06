Terremotos en Venezuela dejan 6 mil 125 muertos; cifra de desaparecidos podría superar los 29 mil

A más de un mes del doble terremoto que devastó el norte de Venezuela, las labores de recuperación de cuerpos continúan entre edificios derrumbados, mientras persiste una marcada falta de claridad sobre el número de personas desaparecidas.

El balance oficial más reciente ubica en al menos 6 mil 125 la cifra de fallecidos por los sismos ocurridos el 24 de junio de 2026. La tragedia golpeó con especial fuerza al estado costero de La Guaira, además de causar daños en Caracas, Yaracuy y otras regiones del centro y norte del país.

Sin embargo, las estimaciones sobre las personas que todavía no han sido localizadas oscilan entre poco más de mil y decenas de miles. Las diferencias entre autoridades, organismos internacionales y plataformas ciudadanas dificultan dimensionar el alcance completo de la emergencia.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas tras los terremotos en Venezuela?

Las autoridades venezolanas no han difundido un balance nacional consolidado y actualizado sobre desaparecidos. Mientras algunos funcionarios regionales han mencionado alrededor de mil 500 personas sin localizar en La Guaira, iniciativas independientes estiman que la cifra podría superar las 29 mil.

En los primeros días posteriores a la tragedia, organismos internacionales llegaron a considerar que hasta 50 mil personas podrían estar desaparecidas. Esa estimación ha sido cuestionada debido a la falta de un censo actualizado, los problemas de comunicación y la existencia de reportes duplicados.

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Páginas creadas por ciudadanos y familiares también muestran resultados distintos. Algunas contabilizan más de 40 mil reportes iniciales, aunque una parte de las personas fue localizada posteriormente. Estos registros no cuentan con una metodología única ni han sido validados completamente por las autoridades.

Familias continúan buscando cuerpos entre los escombros

En Caraballeda y otras localidades de La Guaira, familiares, voluntarios y rescatistas siguen retirando restos de concreto para encontrar a personas sepultadas bajo los inmuebles.

Después de más de 40 días, las posibilidades de hallar sobrevivientes son prácticamente inexistentes. La búsqueda se concentra ahora en recuperar e identificar cuerpos para que las familias puedan realizar funerales y cerrar los procesos de duelo.

Uno de los casos documentados corresponde a una mujer de 71 años que fue rescatada con vida, trasladada a un hospital y posteriormente reportada como fallecida, pero cuyo cuerpo todavía no había sido entregado a sus familiares. La situación generó denuncias por las deficiencias en el manejo de cadáveres y los registros de víctimas.

¿Por qué existen cifras tan distintas?

La ausencia de información pública detallada es uno de los principales obstáculos. Venezuela no cuenta con un censo poblacional actualizado, lo que dificulta saber cuántas personas vivían en los edificios y comunidades destruidos.

A esto se suma el colapso de servicios de telecomunicaciones, los desplazamientos de familias y la posibilidad de que una misma persona sea registrada en diferentes plataformas.

Los equipos de rescate todavía enfrentan grandes volúmenes de escombros. Reportes recientes indican que solo una parte de los restos de edificios ha sido retirada, por lo que la cifra de fallecidos podría seguir aumentando conforme avancen los trabajos.

La Guaira concentra la mayor parte de los daños

La Guaira fue la región más afectada por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5. Decenas de estructuras colapsaron y miles de personas perdieron sus viviendas o tuvieron que abandonarlas por daños que las volvieron inhabitables.

La falta de un registro único mantiene a numerosas familias en incertidumbre. Su principal temor es que sus seres queridos permanezcan indefinidamente en calidad de desaparecidos, sin identificación ni un lugar donde puedan ser sepultados.

Mientras continúan las labores de recuperación, organizaciones civiles han pedido transparencia, bases de datos genéticas y protocolos internacionales para identificar los restos. La cifra final de víctimas dependerá del avance entre los escombros y de que las autoridades logren integrar los distintos registros existentes.

Con imnformación de AFP

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