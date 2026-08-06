Vecinos exigen frenar la deforestación en Las Palmas II y Villas del Sol en Playa del Carmen

La tala de vegetación en los fraccionamientos “Las Palmas II” y “Villas del Sol” de Playa del Carmen no se detiene, habitantes de estas zonas habitacionales exigen a las autoridades frenar la deforestación desmedida al poner en riesgo la seguridad de todos, así lo denunciaron los ciudadanos: Andrea Mendoza y Juan Gálvez.

Por su parte el biólogo Roberto Rojo dio a conocer que estamos perdiendo lo más importante, porque el desarrollo urbano es agresivo y hoy estamos sufriendo las consecuencias, cada día aumentan las temperaturas por falta de vegetación.

La activista Guadalupe de la Rosa, llamó a las autoridades que se respete la naturaleza, y que antes de autorizar licencias de construcción a las inmobiliarias analicen los proyectos.