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Vecinos exigen frenar la deforestación en Las Palmas II y Villas del Sol en Playa del Carmen

Ciudadanos, especialistas y activistas advierten que la deforestación incrementa las temperaturas y pone en riesgo la seguridad de la población.

Por Gustavo Escalante

6 de ago de 2026

1 min

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Activistas pidieron revisar las licencias de construcción para evitar más afectaciones
Activistas pidieron revisar las licencias de construcción para evitar más afectaciones / Gustavo Escalante

La tala de vegetación en los fraccionamientos “Las Palmas II” y “Villas del Sol” de Playa del Carmen no se detiene, habitantes de estas zonas habitacionales exigen a las autoridades frenar la deforestación desmedida al poner en riesgo la seguridad de todos, así lo denunciaron los ciudadanos: Andrea Mendoza y Juan Gálvez.

Por su parte el biólogo Roberto Rojo dio a conocer que estamos perdiendo lo más importante, porque el desarrollo urbano es agresivo y hoy estamos sufriendo las consecuencias, cada día aumentan las temperaturas por falta de vegetación.

La activista Guadalupe de la Rosa, llamó a las autoridades que se respete la naturaleza, y que antes de autorizar licencias de construcción a las inmobiliarias analicen los proyectos.

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