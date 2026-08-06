'La Casa de los Famosos México': Gema Garoa rompe el silencio tras por si nominación

El día de ayer, miércoles 5 de agosto se llevó a cabo la temida Gala de Nominaciones de ´La Casa de los Famosos México, uno de los momentos más tensos dentro del reality, donde los habitantes se enfrentan de forma directa.

De acuerdo a los votos que se otorgaron, Gema Garoa es una de las famosas que podría estar en riesgo de salir, por lo que la joven rompió el silencio y habló sobre sus sentimientos al quedar en la placa de nominados de la semana.

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Gema Garoa rompe el silencio tras ser nominada

Después de la gala, ‘La jefa’ mandó llamar a la actriz, quien se fue al confesionario, donde sorprendió al revelar que “no es algo padre estar nominada”. Detalló que esto no le sorprendía y que sabía que estaría en esta posición en esta ocasión.

“Tuve mis roces con personas porque no me quedo callada, soy confrontativa, no ando quedando bien y eso a la gente a veces no le gusta”.

Mencionó que no le agradó nada la manera en que Yanet García está reaccionando, luego de los primeros posicionamientos dentro de la gala.

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“No me gustó la manera en la que Yanet reaccionó hacia mi posicionamiento y, entonces, en la sala estaba yo un poco alterada, diciendo que ella sí limpia y la gente le dijo que no limpiaba. Yo, para intentar hacerla sentir mejor, le dije ‘güey, no me posicioné diciendo que no limpiabas, solamente dije que no me dirigías la palabra y me contestó horrible’”

Finalizó, asegurando que su nominación es parte del juego y que tenía que estar en algún momento, pero se mostró preocupada por ser la que menos seguidores tiene en las plataformas digitales.

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