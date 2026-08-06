Conmemoran 169 aniversario del inicio del movimiento político y social de la Emancipación Política del Estado de Campeche

Con la ausencia de 14 de los 35 diputados que integran la LXV Legislatura —pertenecientes a Morena, PRI y Movimiento Ciudadano—, el Congreso del Estado recibió este jueves la glosa del V Informe de Gobierno de la administración estatal, documento que servirá de base para las próximas comparecencias de los integrantes del gabinete de la gobernadora Layda Sansores San Román.

En sesión solemne, el secretario de Gobierno (Segob), Víctor Sarmiento Maldonado, acudió en representación de la mandataria estatal para entregar el informe al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Antonio Jiménez Gutiérrez, con lo que se dio cumplimiento al mandato constitucional de informar el estado que guarda la administración pública estatal.

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Durante su mensaje, Sarmiento Maldonado sostuvo que la rendición de cuentas constituye uno de los pilares del sistema democrático y de la división de poderes, al permitir informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos públicos, los resultados obtenidos durante el quinto año de gobierno y los retos que aún enfrenta la administración estatal.

Previo a la entrega de la glosa, representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, depositaron una ofrenda floral y montaron una guardia de honor con motivo del 169 aniversario del inicio del movimiento político y social de la Emancipación Política del Estado de Campeche, encabezado por Pablo García y Montilla el 7 de agosto de 1857.