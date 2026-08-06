Invasores del Sur de Mérida intentaban robar luz y agua con conexiones clandestinas, acusa vecina

Habitantes de la colonia San José Tecoh, al Sur de Mérida, expresaron su postura tras el desalojo de un terreno que había sido ocupado de manera irregular, al señalar que la situación generó molestias y posibles afectaciones para las familias que viven en la zona.

El operativo para recuperar el predio fue controlado por autoridades del Gobierno del Estado, mientras que actualmente se mantiene una protesta sobre el Periférico de Mérida por parte de algunas personas que fueron retiradas del lugar.

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A través de redes sociales, la vecina Celmy Madera compartió su postura sobre el conflicto y afirmó que la ocupación del terreno representaba un problema para los habitantes de la colonia San José Tecoh.

De acuerdo con sus declaraciones, algunas personas que se encontraban en la zona pretendían realizar conexiones irregulares a la infraestructura pública, tanto del servicio de energía eléctrica como de la red de agua potable de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay).

La vecina aseguró que durante las noches se registraban quemas de basura, lo que generaba afectaciones para las viviendas cercanas. También afirmó que hubo intentos de conectarse al alumbrado público sin autorización, situación que, según dijo, generó preocupación entre los habitantes por posibles daños al transformador de la zona.

“Todas las noches quemaban basura afectando a la colonia, querían robar corriente del alumbrado público y los vecinos cercanos se opusieron porque afectaría el transformador de la zona”, señaló en su publicación.

Asimismo, relató que supuestamente algunas personas intentaron intimidar a vecinos que se oponían a estas acciones y mencionó la presencia de hombres con machetes durante el conflicto.

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Celmy Madera también indicó que la construcción de viviendas en el terreno comenzó poco después de la ocupación, aunque afirmó que varias de las personas no permanecían en el sitio durante las noches.

“15 días bastó para que levantaran sus viviendas y ni siquiera se quedaban ahí a dormir”, expresó.

La vecina reiteró que los habitantes de la zona habían advertido sobre la ocupación del predio y pidió que se respeten los servicios públicos y la tranquilidad de quienes viven en las colonias del Sur de Mérida.

Hasta el momento, las autoridades no han informado nuevos detalles sobre el proceso legal del terreno ni sobre las acciones que continuarán ante la protesta registrada en el Periférico.