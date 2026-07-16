Así luce RoRo tras meses de entrenamiento para enfrentar a Rivers en La Velada del Año 6

La creadora de contenido RoRo volvió a captar la atención de sus millones de seguidores tras compartir el resultado de la transformación física que ha conseguido durante su preparación para La Velada del Año 6, evento en el que se enfrentará a la streamer mexicana Rivers.

Después de varios meses de entrenamiento, la influencer publicó un video en el que mostró la evolución de su cuerpo y aseguró que nunca antes había logrado una definición muscular tan evidente. "Yo he estado fuerte antes, pero nunca se me había notado la espalda tan definida o la sombra del tríceps. Estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido", expresó.

Parte de su preparación también llamó la atención por la metodología que eligió. RoRo viajó a China para entrenar junto a monjes Shaolin, una experiencia que, según explicó anteriormente, buscaba fortalecer tanto su condición física como su disciplina mental antes del combate.

La influencer señaló que uno de los mayores desafíos no ha sido el entrenamiento, sino mantener una alimentación completamente controlada. Incluso confesó que, durante este proceso, ha desarrollado una rutina muy estricta para calcular cada aspecto de su dieta.

"Tengo una calculadora en el cerebro. Creo que también se vive más feliz siendo ignorante", comentó entre risas al hablar sobre el nivel de exigencia que ha implicado su preparación.

Con apenas unas semanas por delante para La Velada del Año 6, RoRo ya se encuentra nuevamente en España para completar la fase final de su entrenamiento, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al enfrentamiento ante Rivers, uno de los combates más esperados del evento organizado por Ibai Llanos.