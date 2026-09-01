Ricardo Pérez aparece con un tatuaje de Susana Zabaleta al estilo de Nodal

Una de las relaciones que más ha captado la atención de los fans, es la que han formado Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez, quienes han sido muy señalados por la diferencia de edad que existe entre ellos.

Aunque han estado en el centro de la polémica por algunos rumores sobre su posible separación, la pareja ha mostrado que sigue unida. Ahora, el influencer es tendencia en las redes sociales, tras presumir que estuvo en un estudio de tatuajes.

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Por ese motivo, algunos de sus fans pensaron que había seguido los pasos de Christian Nodal y se había realizado un tatuaje en honor a Susana Zabaleta, pero nosotros te contamos la realidad.

¿Ricardo Pérez se tatuó el rostro de Susana Zabaleta?

Los rumores sobre el presunto tatuaje, comenzaron después de que se hizo una publicación en el perfil del tatuador Andrei Villagómez en la plataforma de Instagram, donde aparece Ricardo Pérez en una supuesta sesión de tatuaje.

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La polémica publicación fue acompaña con el tema de fondo de Amor de Emmanuel Cortés, y con un mensaje que ha causado que los fans afirman que el comediante hizo lo mismo que Nodal y Lupillo Rivera.

“Ya le tocaba a @ricardomedijo un tatuaje especial @susanazabaleta #tattoo #amor #love”

Aunque al final, se reveló que todo había sido hecho con ayuda de la Inteligencia Artificial, ya que el supuesto tatuaje con la imagen de la actriz y cantante, no era nada discreto, pues abarcaba gran parte de la espalda de Ricardo Pérez.

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