Alerta en Carmen: denuncian presunto intento de sustracción de un menor afuera de una escuela

Una ciudadana identificada en redes sociales como Cielo Montes de Oca denunció públicamente haber sido víctima de un presunto incidente con un hombre conocido en distintos sectores de Ciudad del Carmen, identificado por algunas personas como “Benito”, a quien señaló de haberla molestado e intentar arrebatarle a su hijo cuando acudió a recogerlo a una escuela ubicada en la colonia Santa Margarita.

Noticia Destacada Drenaje obsoleto causa siete años de encharcamientos y accidentes en Champotón

De acuerdo con la publicación realizada por la madre, los hechos ocurrieron cuando se encontraba sobre la avenida 47, en las inmediaciones del plantel educativo al que acudió para buscar a su hijo.

Según su relato, el hombre se le acercó y presuntamente comenzó a forcejear con ella, intentando arrebatarle al menor. La situación habría ocurrido ante la presencia de varias personas que se encontraban en el lugar, quienes, al percatarse de lo sucedido, le reclamaron al individuo.

Siempre de acuerdo con la versión difundida por la ciudadana, tras ser increpado por los testigos, el hombre desistió y se retiró del sitio, continuando su camino.

La madre manifestó haber vivido momentos de angustia y preocupación por lo ocurrido, motivo por el cual decidió hacer pública su experiencia a través de las redes sociales, con el objetivo de alertar a otras madres y padres de familia para que extremen precauciones.

Una madre denunció un presunto incidente ocurrido en Ciudad del Carmen. / Especial

En su publicación, la mujer exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y tener cuidado, especialmente al acudir con menores a escuelas, parques y otros espacios públicos, ante el temor de que otras personas puedan enfrentarse a una situación similar.

El hombre señalado es conocido por habitantes de diversos sectores de Ciudad del Carmen, donde suele ser visto caminando por distintas colonias y solicitando dinero. En redes sociales también han circulado anteriormente diversas publicaciones y quejas ciudadanas relacionadas con su comportamiento en espacios públicos y establecimientos comerciales.

No obstante, hasta el momento de la denuncia pública difundida en redes sociales, no se informó si la madre afectada acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Campeche para presentar una denuncia formal por lo sucedido.

Cabe destacar que los señalamientos descritos corresponden a una denuncia pública realizada en redes sociales y, hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la existencia de una carpeta de investigación relacionada específicamente con este caso.

La situación ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido la publicación y exhortado a madres, padres y ciudadanos en general a mantenerse atentos y reportar ante las autoridades cualquier comportamiento que pudiera representar un riesgo para menores o para la población.

JGH