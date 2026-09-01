Tunden a Diego de Erice por alzarle la voz a Yanet García en la gala de eliminación de LCDLFM

El conductor Diego de Erice se encuentra en el ojo del huracán luego de protagonizar un tenso momento con la panelista Yanet García durante la más reciente gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’; y es que usuarios han criticado al actor por la manera en la que le respondió a la modelo.

Durante la emisión del programa, García se encontraba exponiendo su punto de vista sobre un tema de la agenda del entretenimiento cuando De Erice la interrumpió abruptamente con un tono elevado y ademanes defensivos. Esto generó gran revuelo entre los usuarios y público que decidieron usar las redes para señalar al conductor.

Noticia Destacada Estas son las proteínas que toman los habitantes de La Casa de los Famosos 2026: ¿Qué tienen y se recomiendan?

¿Qué le dijo Diego de Erice a Yanet García?

El altercado tuvo lugar cuando Yanet García intentó dar su punto de vista sobre la creciente rivalidad entre Mariana Ochoa y Gema Garoa. Fue en este momento que Diego de Erice decidió interrumpir a la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ de manera tajante.

En su intervención, Yanet argumentó apoyándose en sucesos y discusiones previas entre ambas figuras. Aquí, Diego de Erice la interrumpió tajantemente para frenar sus declaraciones: "Ya no trae más información de afuera. Esa ya es historia rebasada y recontada. Ahorita lo que hay es una rivalidad frontal entre estilos".

Para ser presentador, tu tono deja muchísimo que desear, @diegodeericemx .



Interrumpir y hablar golpeado no es autoridad, es falta de educación. 👀 pic.twitter.com/hTR7K1GcsV — Sam Brooks 👑💕 (@SamBrooks45) September 1, 2026

El corte de palabra fue percibido por la audiencia como brusco y condescendiente, ya que elevó el tono de voz para dar por terminada la opinión de la exintegrante sin permitirle concluir su argumento. Hasta el momento, Yanet García ha mantenido la reserva sin emitir declaraciones directas sobre el altercado.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal