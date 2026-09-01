Evita contratiempos en Campeche: estas son las vías alternas ante los cierres por la Feria de San Román

La instalación de los juegos mecánicos para las Ferias Tradicionales de San Román y San Francisco provocará cierres y modificaciones a la circulación en las inmediaciones del Foro Ah Kim Pech, por lo que conductores deberán utilizar rutas alternas para transitar por esta zona de la ciudad de Campeche.

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La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que las restricciones comenzaron a aplicarse desde el 31 de agosto en la avenida Fundadores, la prolongación Francisco I. Madero y un tramo de la avenida María Lavalle Urbina.

De acuerdo con el mapa vial, la avenida Fundadores permanecerá cerrada desde la avenida Pedro Sáinz de Baranda hasta la avenida Miguel Alemán, mientras que la prolongación Francisco I. Madero tendrá restringida la circulación entre la glorieta del recinto ferial y Miguel Alemán.

La SPSC pidió anticipar traslados y respetar los señalamientos. / Especial

En María Lavalle Urbina se aplicará circulación controlada y se permitirá únicamente el acceso local, principalmente para mantener libre el ingreso a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Como vías alternas, los automovilistas podrán utilizar las avenidas Pedro Sáinz de Baranda y Miguel Alemán para rodear el recinto ferial. Las calles interiores ubicadas entre Ricardo Castillo Oliver y Fundadores operarán temporalmente con doble circulación, de acuerdo con las flechas señaladas en el mapa.

Para ingresar a la clínica del IMSS, los conductores deberán utilizar la calle Ricardo Castillo Oliver y seguir las indicaciones de los elementos de Vialidad. La autoridad pidió evitar estacionarse en esta zona para no obstruir el paso de ambulancias, pacientes y personal médico.

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El transporte público también tendrá modificaciones. El mapa ubica el paradero temporal sobre la calle Ricardo Castillo Oliver, cerca de su conexión con la avenida Miguel Alemán, por lo que los usuarios deberán considerar un recorrido adicional para abordar las unidades.

La SPSC exhortó a conductores y peatones a anticipar sus traslados, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes. Hasta el momento, el aviso no establece una fecha para la reapertura total de las vialidades.