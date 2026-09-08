Producción de ‘La Casa de los Famosos México’ habla de la salida de Gala Montes: “Gracias por haberlo intentado”

Durante este martes 8 de septiembre, Gala Montes decidió abandonar la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. La decisión sorprendió a los compañeros y público pues la actriz ingresó el pasado domingo 6 de septiembre de 2026, dejando el reality show a solo dos días de su ingreso.

La salida de la cantante fue dada a conocer por la producción, señalando que la también influencer abandonó por decisión propia. Sin embargo; durante la noche de este martes, la producción del reality show habló abiertamente de la salida de Gala y compartió algunas palabras que dedicó la actriz a sus compañeros.

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¿Qué dijo la producción del show sobre la salida de Gala Montes?

Durante la noche de este martes 8 de septiembre que la producción de ‘La Casa de los Famosos México’ reunió a los participantes del show para hablar sobre la salida de Gala Montes, además de compartir un mensaje que mandó la actriz para sus excompañeros de la cuarta temporada del show.

De acuerdo con lo señalado por la producción, Montes abandonó la competencia por decisión propia, una opción que todos los participantes tienen. Aunado a esto, se comentó que Montes les mandaba un abrazo a todos los compañeros del reality, finalizando con un agradecimiento por parte de la producción a la cantante.

“Gala por decisión propia salió de la casa y está fuera del juego. La puerta siempre está abierta para cualquier habitante tome esta decisión. Solo debes comunicarlo a la jefa. Gala está bien, sin embargo, su participación en esta competencia, en esta temporada, llegó a su fin. Les mandó a decir que fue un gusto haber compartido con ustedes, un gran momento. Les envía un gran abrazo a todos. Ella es parte de la historia, se sumó a esta temporada y por el momento, esto es lo que les podemos comunicar. Gracias Gala por haberlo intentado, por haber competido y que estés muy bien", comentó la producción al resto del elemento.

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