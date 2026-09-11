Iguanas del Cancún FC logran dramático empate en su visita a la casa de Correcaminos de la UAT

Con gol de Brayan Trejo; las Iguanas del Cancún FC rescataron un dramático empate (2-2) ante Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en su visita al Estadio 'Marte Rodolfo Gómez Segura', en la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX.

Previo al encuentro, las Iguanas posaron para la foto con la mano tapándose la boca, como protesta ante la eliminación del ascenso en el futbol mexicano.

Apenas a los tres minutos, los anfitriones propiciaron la primera gran ocasión de gol, cuando Bryan Mendoza conectó un testarazo en el área chica. Para fortuna de los visitantes, Brayan Trejo salvó milagrosamente en la línea.

Al minuto 11, el propio Brayan Trejo inauguró el marcador con su sexto tanto de la campaña, un disparo bombeado al ángulo derecho de Edson Reséndez. El gol cayó como balde de agua fría a la escuadra naranja.

Transcurría el minuto 17', cuando Bryan Mendoza casi logra la igualada a escasos metros de Edson Arce. Fue al 22' que los norteños consumaron el empate (1-1) con un cabezazo a primer poste de este, Mendoza.

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Ya en el complemento, Cancún FC buscó el segundo a través de sus hombres de mayor peligro, el colombiano José Rodríguez y el propio Brayan Trejo.

Parecía que la UAT se perfilaba a la victoria con un golazo del colombiano, Duvan Mina, al 78', con un riflazo de primera intención en los linderos del área grande.

Cancún FC nunca dejó de luchar y con anotación de su estelar, José Rodríguez, al 90', con remate que, primero, impactó el poste izquierdo de Reséndez, pero que terminó por vencerlo al otro costado, rescató el 2-2 definitivo.

Justo después de su sexto tanto en su cuenta particular, fue expulsado por el árbitro, Enrique Ramírez, por doble amonestación. Con el empate, los dirigidos por el profesor, Miguel Ángel Bravo, accedieron a diez unidades. Por su parte, los tamaulipecos ya suman 12.

Una doble jornada sortearán las Iguanas, ya que el martes 15 de septiembre repetirán como visitante ante Dorados de Sinaloa (pendiente de la primera jornada), ahora en Mazatlán, en el Estadio 'El Encanto'. Posteriormente, el sábado 19, regresarán a casa para hospedar a Alebrijes de Oaxaca.