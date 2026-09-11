Fueron los muchachos los que estuvieron concentrados y lograron la victoria: Coach de El Calor de Cancún

El coach de El Calor de Cancún, Néstor “Che” García, reconoció que la victoria ante las Panteras de Aguascalientes por 103-88 todo se debe a la concentración de los jugadores del equipo y al gran apoyo de la fanaticada cancunense.

“Primero muy contento, es el primer juego que estuve acá y que pudimos ganar y me encantó el trato de la gente y la verdad los jugadores estuvieron bien enfocados y ellos son un gran equipo”, declaró entrevista el guía de los “calurosos”.

Sobre la victoria de sus dirigidos sobre los felinos de Aguascalientes, el entrevistado reconoció que el marcador no refleja el juego muy parejo de las dos quintetas.

“La verdad juegan bien al basquetbol, yo creo que la ventaja al final no reflejó lo que se vio en el juego entre los dos equipos, porque los dos juegan muy bien y saben a lo que juega; por ahí en el tercer cuarto se nos acercaron, pero no perdimos la fe y ahora tenemos un punto que nos puede ayudar en el play in”, explicó.

El coach argentino reconoció que al ser el su primer juego que gana a su llegada al equipo quintanarroense, reconoció que apenas se está armando al conjunto.

“Nosotros estamos en pleno armado del equipo y llegó una serie después, por estar con la selección de Republica Dominicana; además han llegado tres jugadores nuevos y lo que yo puedo destacar que los jugadores tienen un gran compromiso, así como la directiva y cuerpo técnico”, destacó.

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Finalmente, el argentino cuestionado sobre la fanaticada destacó que siempre apoyan al equipo en las buenas y las malas. “Me gusta el lugar, es muy bonito tiene buenos colores y la gente nos alentó y siempre estuvieron apoyándonos”, concluyó.

Cabe destacar que, el Calor de Cancún tuvo una gran noche ante su fiel afición en el Poliforum Cancún, al reencontrarse con la victoria tras superar por marcador de 103-88 a las Panteras de Aguascalientes, en lo que fue el primer duelo de la Serie 9, que enmarcó la reanudación de la Temporada 2026 de la Liga Caliente.Mx LNBP.

Este resultado marcó la presentación del coach Néstor “Che” García ante la afición de El Calor y permitió al conjunto cancunense cortar una racha de seis derrotas consecutivas, además de sumar su quinto triunfo de la campaña; por su parte, Panteras registró su sexto descalabro en el presente certamen.

Ahora, la quinteta cancunense buscará amarrar la serie completa cuando vuelva a enfrentarse a Panteras, en el mismo Poliforum Cancún, a partir de las 20:00 horas, tiempo de Quintana Roo. Desde el arranque, ambos equipos mostraron una ofensiva dinámica para mantener un marcador muy parejo.

Por El Calor, DJ Mitchell, Jarell Eddie y BJ Fitzgerald comandaron el ataque, mientras que por Panteras respondieron Jonatan Machado y Jorge de la Serna. Al cierre del primer parcial, la pizarra favorecía a los locales por 27-24.