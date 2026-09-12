La Granja VIP: María Karunna traiciona a Manelyk González y la manda a nominación

Esta noche en La Granja VIP, se vivió uno de los momentos más polémicos de la semana, donde hubo grandes traiciones. Recordemos que en la salvación María Karuna fue la gran vencedora y tenía un gran poder sobre los participantes.

Noticia Destacada La Granja VIP: Niurka y Manelyk tienen su primer enfrentamiento directo

Tras la victoria que tuvo, ella podía mandar a uno de los granjeros a la placa de nominados y sacar a uno de los participantes que estaban en riesgo de salir. En esta primera semana, la cantante decidió no salvar a ‘Bicolor’, y optó por salvar a Mónica Escobedo y dejar a Rafael Mercadante en la placa.

Manelyk González sufre terrible traición

Sin embargo, la famosa decidió subir a la placa a Manelyk González una de las contrincantes más polémicas de esta segunda temporada. Los motivos que dio, fueron que la influencer no se ha portado bien con ella, por lo que la influencer fue tajante en su respuesta.

Noticia Destacada La Granja VIP: ¿Rafa Mercadante va a ser expulsado tras fuerte polémica con Adal Ramones?

"Te he estado ignorando todo este tiempo. No te dije buenos días, porque no me interesa. Te la pasas quejándote, te la pasas dormida todo el día. Me hartas, me desesperas, mejor te evito"

Pero eso no fue todo, ya que la sorpresa de la noche fue cuando Julio Camejo, también subió a otra persona a la placa, el actor optó por ‘La Coreañera’.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal