Flor Rubio señala que vecinos de Gala Montes estarían hartos de ella.

La periodista de espectáculos Flor Rubio reveló que vecinos del condominio donde habita Gala Montes se habrían puesto en contacto con su equipo para externar su molestia ante presuntas actitudes conflictivas dentro de la unidad residencial por parte de la actriz y cantante.

De acuerdo con los reportes divulgados por la periodista en sus espacios informativos, los colonos señalan estar agotados por conductas que califican de ruidosas, agresivas y poco accesibles al diálogo durante el trato cotidiano, situaciones que fueron expuestas por Flor en su programa.

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¿Cuál es la supuesta queja de los vecinos de Gala Montes?

Según la información expuesta por Flor Rubio en su programa de Youtube, los residentes afirmaron que han intentado entablar comunicación directa con Gala Montes con la finalidad de resolver las diferencias causadas por la convivencia y la dinámica que se ha generado dentro del inmueble.

A pesar de los acercamientos de los vecinos, los residentes sostienen que no se han logrado acuerdos ni atenciones a sus reclamos, atribuyendo la falta de resolución a momentos complicados en el estado de salud y estabilidad emocional por los que atraviesa Montes.

Este señalamiento surge en medio del foco público en el que se encuentra la actriz tras su abrupta salida del reality show ‘La Casa de los Famosos México' a inicios de esta semana. Hasta el momento, Gala Montes o su equipo legal no han emitido un comunicado oficial sobre este tema.

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