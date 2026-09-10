Aparatoso accidente en la región 228 genera movilización de cuerpos de emergencia en Cancún

Un aparatoso percance vehicular se registró en las inmediaciones de la región 228, sobre la transitada avenida 20 de noviembre en su intersección con la calle 71 norte, luego de que el conductor de un automóvil particular de color blanco intentara cruzar la vía principal.

Al asomar de manera imprudente la parte frontal de su unidad sin la debida precaución, provocó un corte de circulación directo al operador de una unidad de mototaxi que transitaba por el carril correspondiente y contaba con la preferencia de paso establecida.

Al percatarse de la repentina invasión de su carril, el conductor del mototaxi intentó realizar una maniobra evasiva y virar bruscamente para esquivar el vehículo y evitar la colisión; sin embargo, la distancia fue insuficiente y terminó impactándose violentamente contra la parte lateral del lado del conductor del automóvil.

Debido al fuerte choque y a la falta de protección de la unidad ligera, el operador salió proyectado por los aires, cayendo pesadamente sobre la carpeta asfáltica y resultando con múltiples lesiones de consideración que ameritaron asistencia urgente.

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Testigos oculares y automovilistas que transitaban por la zona solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencias 911. Minutos después del reporte, paramédicos a bordo de una ambulancia perteneciente a una empresa privada se trasladaron al sitio del accidente para brindar los primeros auxilios al trabajador del volante lesionado, evaluando su condición en el lugar para determinar si requería un traslado hospitalario especializado.

Asimismo, elementos de la dirección de tránsito municipal hicieron acto de presencia para tomar conocimiento de los hechos, abanderar el área y evitar un nuevo embotellamiento o percance vehicular, además de llevar a cabo el peritaje técnico correspondiente que permita deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Finalmente, al lugar también acudió el ajustador de la respectiva compañía aseguradora del automovilista señalado como presunto responsable, con el objetivo de iniciar las gestiones legales necesarias, evaluar los cuantiosos daños materiales ocasionados a ambas unidades y llegar a un acuerdo satisfactorio para la reparación de los perjuicios provocados durante este lamentable incidente vial en la zona urbana.