Motivadas las Iguanas del Cancún FC viajan para enfrentar a Correcaminos de la UAT

Las Iguanas del Cancún FC van por otro golpe de autoridad en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, ahora como visitante ante Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en juego que se verificará en el Estadio Marte R. Gómez este viernes 11 de septiembre del 2026.

Motivadas por su espectacular triunfo (6-0) frente a Cruz Azul Hidalgo en el Estadio ‘Andrés Quintana Roo’, las Iguanas buscarán trasladar ese impulso a territorio tamaulipeco y sumar nuevamente tres valiosos puntos que los instalen en puestos de Liguilla.

Por ahora, las Iguanas registran nueve unidades, gracias a tres ganados, tres derrotas, 11 goles a favor y ocho en contra (+3 su diferencia). En cambio, hasta el momento en gira, acumula una victoria (0-1) contra Piratas en Veracruz, el sábado 22 de agosto, además de un descalabro (4-1) en la tercera fecha ante Atlético Morelia, respectivamente.

La estadística favorece a Cancún FC: en sus últimas dos visitas al ‘Marte R. Gómez’, ganó en ambas (1-3 en la jornada inaugural del Apertura 2024 y recientemente, por idéntico marcador, en la fecha 13 del Clausura 2026). Antes, en el Clausura 2022, lo hizo por la mínima diferencia (0-1).

Noticia Destacada Steelers Watch Party en México 2026: fecha, horario y boletos para el juego ante Bengals

En resumen, de las seis veces que Cancún FC visitó Tamaulipas, rescató puntos en cuatro ocasiones, ganando la mitad de los partidos. Además, los caribeños suman cuatro éxitos en fila ante el ‘Corre’, ya sea en casa o gira (1-3 en el Apertura 2024, 2-1 en el Clausura 2025, 5-0 en el Apertura 2025 y 1-3 en el Clausura 2026).

Su goleador, el histórico colombiano José Rodríguez, también le ha tomado la medida a la escuadra naranja, ya que, en dos ocasiones en Tamaulipas, marcó tres tantos (doblete en el Apertura 2024 y uno en el semestre anterior).

Mientras los dirigidos por Gabriel Pereyra, la UAT presenta tres éxitos, dos igualadas, el mismo número de derrotas, 15 goles a favor, 13 en contra y 11 puntos, instalado en el séptimo lugar. En su más reciente compromiso, perdió (4-1) ante Piratas de Veracruz, ya que, en la sexta, igualó sin goles con Alacranes de Durango.

Finalmente, los “plumíferos” en tres juegos como anfitrión, acumula un triunfo (3-1 contra Tepatitlán), un empate (0-0 con Durango) y tropiezo (2-3 frente a Tapatío).