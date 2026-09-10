Quintana Roo se suma al Movimiento Mundial por la Salud y el Bienestar “World Wellness Weekend”

Con el propósito de activar el ejercicio y evitar el sedentarismo; Margarita Álvarez presentó la décima edición del World Wellness Weekend, movimiento internacional que se celebrará del 18 al 20 de septiembre de 2026, evento deportivo con el que se pretende activar 15 mil espacios participantes en 190 naciones.

Fue en conferencia de prensa que, la organizadora general de la justa deportiva Margarita Álvarez, quien estuvo acompañada de los integrantes de su comité e invitados especiales en el evento que se realizó en el restaurante La BOA, donde se convocó a hoteles, gimnasios, asociaciones civiles y deportivas, escuelas, estudios especializados, clubes de corredores, empresas y comunidades de Cancún, Isla Mujeres, Tulum, Puerto Morelos y el resto del estado a incorporarse a esta iniciativa.

Fue en la reunión con los medios de comunicación e invitados que la organizadora reconoció que estas activaciones se han popularizado, después de la pandemia por el COVID19.

“Quintana Roo tiene que participar porque somos un destino de bienestar. Los hoteles ofrecen actividades deportivas, yoga, meditación y talleres de nutrición; además, cada vez observamos una mayor participación de la comunidad en espacios como Malecón Tajamar, la ciclopista, la avenida Bonampak y el Puente Nichupté”, destacó Margarita Álvarez.

Bajo el lema “Bienestar para todos”, la décima edición registra hasta el momento 11 mil 756 centros en 2 mil 12 ciudades de 187 países y tiene como objetivo alcanzar los 15 mil espacios participantes en 190 naciones.

Evento de activación mundial que se realizará del 18 al 20 de septiembre podrán realizarse clases de yoga, pilates y acondicionamiento físico; carreras, caminatas, actividades acuáticas, sesiones de respiración y meditación, talleres de nutrición y salud mental, además de acciones como reforestación y limpieza de playas.

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Cabe destacar, que la iniciativa tiene cinco pilares: sueño y creatividad; nutrición e inmunidad; movimiento y vitalidad; atención plena y serenidad, así como propósito y solidaridad. También respalda el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, enfocado en garantizar salud y bienestar para todos.

Margarita Álvarez explicó que el registro es gratuito y el requisito consiste en ofrecer al menos una actividad colectiva, inclusiva y sin costo durante alguno de los tres días.

“Puede participar una colonia con una siembra de árboles o una limpieza de playa, al igual que escuelas, asociaciones, clubes deportivos y empresas. La intención es activar a la gente y recuperar el ejercicio, la buena alimentación, la convivencia y la atención plena”, señaló.

Finalmente, Margarita dio a conocer que hoteles y centros turísticos ya comenzaron a integrarse a la convocatoria, que permitirá fortalecer el turismo de bienestar y proyectar internacionalmente las condiciones naturales, culturales y deportivas del Caribe Mexicano.

Cabe destacar que, las actividades podrán consultarse por ciudad, país y categoría en el Mapa Mundial del Bienestar⁠Attachment.png, plataforma disponible en 17 idiomas.