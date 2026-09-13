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Memo Ochoa dedica emotivas palabras a Cristian Castro tras encuentro en Las Vegas

El exjugador usó sus redes sociales para dedicar unas palabras de cariño hacia el famoso músico.

Por Redacción Por Esto!

13 de sept de 2026

1 min

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Memo Ochoa dedica emotivas palabras a Cristian Castro.
Memo Ochoa dedica emotivas palabras a Cristian Castro. / Instagram: yosoy8a

El guardameta mexicano Guillermo "Memo" Ochoa sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje tras coincidir con el cantante Cristian Castro en la ciudad de Las Vegas. El inesperado encuentro entre dos figuras icónicas del deporte y la música mexicana se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

Durante su estancia en la ciudad estadounidense, el jugador asistió a una de las presentaciones del intérprete de ‘Azul’. Tras bambalinas, ambos tuvieron la oportunidad de conversar brevemente y posar juntos para la fotografía del recuerdo; además de mostrar un video en donde se les puede ver conviviendo.

Memo Ochoa aprovechó su cuenta oficial de Instagram para publicar las imágenes del encuentro acompañadas del mensaje: "Un honor coincidir con un grande de la música. Gracias por tu talento y la buena vibra de siempre"; estas palabras demuestran el profundo respeto y admiración hacia el artista.

Por su parte, Cristian Castro agradeció el gesto y reconoció la trayectoria del futbolista con la Selección Mexicana. La publicación del exjugador acumuló miles de reacciones por parte de aficionados e influencers, quienes celebraron la unión entre el talento deportivo y el musical mexicano en un escenario internacional.

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