Memo Ochoa dedica emotivas palabras a Cristian Castro tras encuentro en Las Vegas

El guardameta mexicano Guillermo "Memo" Ochoa sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje tras coincidir con el cantante Cristian Castro en la ciudad de Las Vegas. El inesperado encuentro entre dos figuras icónicas del deporte y la música mexicana se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

Durante su estancia en la ciudad estadounidense, el jugador asistió a una de las presentaciones del intérprete de ‘Azul’. Tras bambalinas, ambos tuvieron la oportunidad de conversar brevemente y posar juntos para la fotografía del recuerdo; además de mostrar un video en donde se les puede ver conviviendo.

Memo Ochoa aprovechó su cuenta oficial de Instagram para publicar las imágenes del encuentro acompañadas del mensaje: "Un honor coincidir con un grande de la música. Gracias por tu talento y la buena vibra de siempre"; estas palabras demuestran el profundo respeto y admiración hacia el artista.

Por su parte, Cristian Castro agradeció el gesto y reconoció la trayectoria del futbolista con la Selección Mexicana. La publicación del exjugador acumuló miles de reacciones por parte de aficionados e influencers, quienes celebraron la unión entre el talento deportivo y el musical mexicano en un escenario internacional.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal