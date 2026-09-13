Masad Altamimi es el séptimo eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’

La séptima gala de eliminación de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ concluyó su proceso de votación con Masad Altamimi ubicado en la placa final junto a Karina Torres, Gema Garoa, Mariana Ochoa y Brianda Deyanara. Siendo el creador de contenido de origen árabe el elegido para salir del show.

Luego de que Yahir utilizara el beneficio del reto de salvación para rescatarse a sí mismo, el público definió el rumbo del programa a través de las votaciones oficiales que tuvieron lugar durante este domingo 13 de septiembre de 2026, dejando al influencer fuera del resto del reality show.

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¿Cómo fue la eliminación de Masad Altamimi de LCDLFM?

El influyente creador de contenido de origen saudí llegó a la jornada tras una semana marcada por intensos roces dentro del show. Uno de los episodios con mayor repercusión en redes sociales ocurrió tras la dinámica del "hospital del terror", donde la reacción de Masad Altamimi generó un amplio debate entre los seguidores del reality.

Asimismo, sus recientes reclamos sobre las labores de limpieza en las áreas comunes mantuvieron la atención sobre su convivencia con el resto de los concursantes. Siendo estos episodios los que pudieron marcar la salida del influencer por parte del público que votó durante este domingo.

Con la salida definida en la gala dominical, la competencia ajusta su lista de participantes para las siguientes semanas, reduciendo los lugares disponibles dentro del reality show. La transmisión en vivo de la gala y el seguimiento continuo 24/7 permanecen disponibles para la audiencia que gusta de seguir la competencia.

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