Guillermo Ochoa rompe en llanto y anuncia posible retiro tras el Mundial 2026

El futuro de Guillermo Ochoa parece acercarse a un momento decisivo. El histórico guardameta de la Selección Mexicana protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 al quebrarse durante una entrevista y reconocer que el final de su trayectoria profesional podría estar cada vez más cerca.

La emoción llegó cuando el arquero mexicano escuchó una carta escrita por su hija mayor, un mensaje que lo llevó a reflexionar sobre todo el camino recorrido desde sus primeros pasos en el futbol. Entre lágrimas, Memo Ochoa destacó el papel fundamental que ha tenido su familia para mantenerse durante más de dos décadas en la élite del deporte.

“Sin ellos no habría sido posible”, expresó el guardameta, quien agradeció el respaldo constante de sus seres queridos durante una carrera marcada por sacrificios, concentraciones y largos periodos lejos de casa.

Más allá de la emoción del momento, las declaraciones del portero encendieron las alarmas sobre un posible retiro al término de la justa mundialista. El veterano arquero reconoció que la Selección Mexicana ha sido el motor principal de su carrera y confesó que le cuesta imaginarse jugando una vez concluida esa etapa.

Para Guillermo Ochoa, vestir la camiseta nacional ha sido mucho más que una responsabilidad deportiva. El arquero aseguró que representar a México se convirtió en el eje que dio sentido a su trayectoria profesional y personal durante más de 20 años.

El guardameta también recordó las renuncias que implicó mantenerse en la alta competencia, desde perderse celebraciones familiares hasta sacrificar vacaciones y momentos importantes con sus hijos. Sin embargo, aseguró que cada esfuerzo valió la pena por la oportunidad de defender los colores de su país en los escenarios más importantes del futbol mundial.

A sus 40 años y disputando su última Copa del Mundo, todo apunta a que Memo Ochoa podría cerrar un capítulo histórico cuando concluya el Mundial 2026, dejando un legado que lo coloca como una de las máximas figuras en la historia de la Selección Mexicana.