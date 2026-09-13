Detienen a presunto ladrón tras ser señalado por robar decoración de un spa en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se registró en la colonia Guadalupe, luego de que una ciudadana solicitara apoyo tras señalar a un hombre como presunto responsable de haber sustraído la decoración que se encontraba en el exterior de su establecimiento.

Los hechos se registraron sobre la calle 19-A, en su cruce con 36-B, donde la afectada logró ubicar e interceptar al presunto responsable después de seguirlo a bordo de su camioneta, tras percatarse del robo.

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De acuerdo con el relato de la denunciante, cuenta con tres videos en su poder en los que quedó registrado el momento en que presuntamente el masculino retiraba y se llevaba la decoración colocada en el exterior de su salón spa, por lo que decidió darle seguimiento hasta localizarlo.

Al llegar al sitio, los agentes municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron con la detención del individuo, quien fue identificado con el apodo de “El Mono”. Durante la intervención, el hombre manifestó que, según su versión, no se dedicaba a robar, sino a “pepenar” objetos para posteriormente venderlos por kilo. Asimismo, aseguró que devolvería los artículos y señaló que supuestamente los tenía guardados a la vuelta de la calle.

Sin embargo, esta explicación no convenció a la afectada, quien manifestó sus dudas respecto a que los objetos sustraídos continuaran en poder del detenido. El masculino también afirmó ante los elementos policiacos que presuntamente era obligado por otras personas a cometer robos; no obstante, dicha versión no pudo ser corroborada en el lugar ni se informó de la detención de alguna otra persona relacionada con estos hechos.

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Al momento de su aseguramiento, el hombre llevaba consigo una cubeta que contenía diversos fierros y artículos aparentemente destinados para su venta por kilo, mismos que quedaron bajo conocimiento de las autoridades.

Ante los señalamientos de la afectada y los indicios presentados, el detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde deberá rendir su declaración y será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Durante la detención, algunos ciudadanos del sector se acercaron al lugar y recriminaron al hombre, asegurando que ya le habían advertido anteriormente que dejara de incurrir en este tipo de conductas, al señalarle que “nada bueno” le traería continuar por ese camino. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si el detenido está relacionado con otros hechos similares registrados en el sector.