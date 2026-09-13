PAN encara dividido el 2027 en Isla Mujeres tras salida de Atenea Gómez

El Partido Acción Nacional (PAN) llega a la antesala del 2027 con la herida abierta de la defección de Atenea Gómez Ricalde en Isla Mujeres. En el 2021 ganó la Alcaldía con los colores del blanquiazul. En el 2023 saltó a Morena y se reeligió sin mayores sobresaltos. El golpe no solo le costó la silla. Le vació filas, restó estructura y dejó al panismo local sin el capital político que había construido durante años alrededor de la familia Ricalde.

Atenea es hija de Alicia Ricalde Magaña, cuadro histórico del PAN: Alcaldesa del 2008 al 2011, diputada y figura de peso en la entidad. Cuando la hija cambió de playera, la madre terminó renunciando al partido para evitar un proceso de expulsión. Decenas de militantes y operadores que habían trabajado en la campaña del 2021 se fueron con ella o simplemente se diluyeron. El PAN pasó de ser la fuerza que gobernaba la isla a una oposición debilitada, con poca capacidad de movilización y sin un relato claro que capitalice el descontento por los resultados del Gobierno actual.

Noticia Destacada Humberto Lara quiere la Alcaldía de Isla Mujeres; enfrenta señalamientos y carpetas por presunto fraude

Regidores en solitario y sin candidata clara

En el Cabildo, las Regidoras panistas Dancey Geisler Fernández Loría y Karina Euán Sánchez intentan hacer contrapeso. Han cuestionado proyectos como el posible cambio de uso de suelo en el aeródromo y han solicitado información al Ayuntamiento. Son, hasta ahora, las voces más visibles de la oposición dentro del órgano colegiado. Fuera de ellos, no hay un aspirante definido ni una baraja pública de precandidatos con peso.

La dirigencia municipal quedó en manos de Miguel Ángel Mateo Rodríguez, quien también podría ser, pero el partido no ha logrado proyectar una figura capaz de competir con la estructura que hoy controla Atenea desde Morena.

Otros nombres que ha comenzado a mencionarse es el de Sara Borges, la activista social ha comenzado a sonar fuertemente en las mesas políticas de Isla Mujeres debido a su trabajo territorial y cercanía con la gente en distintas colonias, llamando la atención de los operadores del PAN como un perfil externo competitivo, “Chucho” Velázquez, actual secretario de elecciones del comité municipal y Geisler Fernández Loría.

Noticia Destacada Axel Canché Pool busca la Alcaldía de Isla Mujeres en 2027, pero parte como el aspirante más débil

Oportunidad desperdiciada

El Gobierno de Atenea acumula quejas por opacidad, altos salarios del Cabildo, rezago en servicios y cuestionamientos sobre el manejo de recursos. El PAN no ha sabido convertir esas críticas en capital electoral. No hay una campaña sostenida de denuncia, una propuesta alternativa clara y números de preferencia que indiquen una recuperación real. Las tendencias de voto siguen favoreciendo a la fuerza oficialista. El panismo local aparece más concentrado en administrar su debilidad que en construir una alternativa competitiva.

El divisionismo interno y el éxodo de cuadros dejaron al PAN de Isla Mujeres en una posición precaria. Tiene Regidores que intentan hacer oposición, una dirigencia municipal y el recuerdo de haber gobernado. Le falta lo esencial: unidad, estructura territorial y un proyecto que convenza a una ciudadanía que ya vio cómo la misma familia que llegó con el PAN se quedó con Morena. Rumbo al 2027, Acción Nacional sigue pagando el costo de la traición de Atenea Gómez Ricalde y todavía no encuentra la forma de recuperarse.