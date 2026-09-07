La Casa de los Famosos México: Poncho de Nigris explotar por el ingreso de Gala Montes al reality

El día de ayer, La Casa de los Famosos México compartió que una participante de las temporadas pasadas, volvería a ingresar al reality, conforme pasaba la noche, mucho se especulaba en redes sociales. Sin embargo, el momento esperado llegó y se dio a conocer que se trataba de Gala Montes.

Tras esta sorpresa que se llevó el público, uno de los primeros en reaccionar fue Poncho de Nigris, quien no dudó en tomar sus redes sociales para expresar cierta preocupación por el ingreso de Gala Montes, cuestionando las decisiones que ha tomado la producción.

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Poncho de Nigris explota en contra de La Casa de los Famosos México

El influencer regiomontano compartió que la famosa está pasando por un momento emocional muy complicado, por medio de su cuenta oficial en X, Poncho de Nigris, afirmó que estar nuevamente encerrada en un reality, no le va a hacer nada bien a la actriz y cantante.

"Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien. Hay que ser más empáticos, viene de excesos y la casa no es para entrar a limpiarte. "¡Ayúdenla!"

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También mencionó que la joven actriz, ha compartido un poco de los excesos que ha tenido, afirmando que estar en la competencia, no es el mejor ambiente para recuperarse.

"Anda mal Gala. No debería estar encerrada en ese estado. Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating. En la guerra y en el amor todo se vale?"

Recordemos que durante el 2024, la actriz formó parte de la segunda temporada del reality, donde fue la protagonista de muchas polémicas junto a Adrián Marcelo.

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