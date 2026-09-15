Quintana Roo celebra el 216 aniversario de la Independencia de México; color, sabor y fiesta pintan colonias y municipios

En toda la entidad, las celebraciones patrias en los municipios y colonias pintaron de colores el ambiente por el 216 aniversario del grito de Independencia que inició el camino hacia la libertad del país.

El ambiente festivo predominó en la mayor parte del estado; en municipios y localidades como José María Morelos, Tulum, Kantunilkín, Cancún, entre otros puntos, vivieron las fiestas patrias en grande.

José María Morelos

La noche cultural mexicana, antesala de la celebración de los 2016 aniversario del inicio de la independencia de México, dio inicio la noche de este 15 con la presentación de grupos folkloricos de esta ciudad como "Nuestras Raíces".

También participaron "Ensamble Folklorico de Quintana Roo", "Jóvenes Danzantes" Chicleros del Kilómetro Cincuenta, así como el niño cantor Dilan Rodríguez Tilan.

La noche cultural se llevó a cabo en la plaza cívica de la presidencia municipal con la asistencia de poco más de un centenar de familias de la cabecera municipal.

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Tulum

Habitantes, familias y turistas se congregaron la noche de este 15 de septiembre para participar en la ceremonia del Grito de Independencia, realizada en un ambiente festivo y de celebración por las fiestas patrias.

Desde horas antes del acto cívico, familias comenzaron a reunirse para formar parte de las actividades programadas. Entre banderas, prendas con los colores verde, blanco y rojo y diferentes símbolos nacionales, niños, jóvenes y adultos se sumaron a la conmemoración del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Como parte del programa oficial, autoridades municipales realizaron el protocolo cívico correspondiente y posteriormente se llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia, al que respondieron los asistentes con vivas a México y a los héroes que participaron en el movimiento independentista.

Kantunilkín

En el marco de los festejos patrios y la conmemoración del Grito de Independencia, alrededor de mil personas entre habitantes y visitantes, se dieron cita con entusiasmo en la explanada de la Constitución, ubicada en el primer cuadro de la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, para disfrutar de una memorable velada cultural y cívica organizada por el Ayuntamiento.

Las actividades dieron inicio cerca de las 21:00 horas con la presentación de destacados grupos artísticos locales incluidos en el programa oficial. El público disfrutó del talento del Grupo Musical Airi, el Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura "Zacnicte-ha", y el Grupo de Danza del DIF Municipal "Años Dorados", quienes impregnaron de identidad mexicana el ambiente festivo.

Los antojitos no faltaron para que los asistentes disfrutaran las festividades. / Foto: Luis Enrique Cauich

Posteriormente, se dio paso al solemne acto protocolario encabezado por las autoridades municipales, quienes conmemoraron la gesta heroica que nos dio patria y libertad.

Playa del Carmen

En medio de un ambiente apagado, con poca presencia de playenses se llevó a cabo esta noche el grito de independencia celebrada.

La mayoría de la gente que se reunió en la explanada 28 de Julio de Playa del Carmen, la gente que hizo presencia no fue por el grito, sino por escuchar a Ximena Sariñana quien interpreta principalmente pop alternativo, indie pop y rock alternativo, con influencias notables de jazz, soul y pop en español.

El ambiente no se percibió festivo como en otros años. / Foto: Gustavo Escalante

Quizá las colonias de esta ciudad se quedaron sin vigilancia policial ya que la explanada fue blindada por los cuerpos de seguridad, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coordinaban la entrada y todo ciudadano pasaba por filtros de revisión, ante la posible sospecha de que alguien portara armas de fuego o blancas, las calles alternas estaban resguardadas por elementos de la Secretaría de Marina.

Cancún

Miles de personas abarrotaron la Plaza de la Reforma, frente al Palacio Municipal, en donde se formó una marea de fervor patrio, luces y tradición, en la conmemoración del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Las autoridades minicipales calcularon una asistencia de aproximadamente 15 mil personas, quienes llenaron los dos carriles de la avenida Tulum, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Familias cancunenses se reunieron en la plaza donde disfrutaron del evento. / Foto: Gabriel Alcocer

El evento combinó la solemnidad histórica, música, folclor y un ambiente familiar, en una fiesta popular que inició alrededor de las 20:00 horas con una cartelera artística que incluyó música vernácula, de tríos jarochos y del tradicional mariachi. Así como del ballet folclórico municipal y la Orquesta Municipal.

El acto protocolario del Grito de Independencia fue encabezado por la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, quien con este evento hizo su reincorporación oficial a sus actividades municipales, luego de la licencia que había solicitado como aspirante a ser nombrada como candidata a la gubernatura por su partido para las próximas elecciones.