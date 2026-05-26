Alex Fernández revela que habló con Julián Figueroa antes de su fallecimiento

Han pasado tres años desde que se dio a conocer la inesperada muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien perdió la vida por un infarto en casa de su famosa madre.

Tras su fallecimiento, muchas cosas se han revelado, entre ellas la fuerte disputa legal que tienen Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Sin embargo, ahora se ha dado a conocer que Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández dio a conocer que mantenía una gran relación con Julián Figueroa, con quien habló antes de su fallecimiento.

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Alex Fernández habló con Julián Figueroa antes de morir

Por medio de una reciente entrevista, Alex Fernández reveló algunos detalles sobre una plática que tuvo con Julián Figueroa, un día antes de su fallecimiento, quien le hizo una petición.

“Fue algo que me impactó mucho, porque Julián me contactó un día antes de que falleciera y me mandó canciones y me dijo: ‘oye Alex tengo estas canciones que me gustaría mucho que las grabaras’ y me lo mandó por WhatsApp y las otras por Instagram y fue tan impactante que has de cuenta que esa noche me mandó mensaje y todo y platicamos y todo y al día siguiente veo la foto de Julián en blanco y negro…, dije: ‘no puede ser, dije es falso’… fue impresionante”

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Agregó que no había comentado nada, pero le gustaría hacer un acercamiento con Maribel Guardia para grabar algunos temas de Julián.

“En ese momento no quise hacer (nada) ya que pasó un tiempo si están muy buenas las canciones y es que Julián heredó el talento de su papá definitivamente y pasando el tiempo, mi mamá es muy amiga de Maribel (Guardia) y le dije a mi mamá: ‘oye tenía unas canciones con Julián’... y ya le dijo a Maribel y estamos viendo ese tema”

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