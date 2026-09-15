Ejecutan a balazos a una persona en la entrada de su domicilio en la Supermanzana 100 de Cancún

A unos minutos de la celebración del Grito de Independencia, una persona fue ejecutada a balazos en la entrada de un domicilio de la Supermanzana 100, a una cuadra de distancia de la avenida Talleres.

Los disparos causaron alarma entre los vecinos alrededor de las 21:20 horas de este martes, en la calle 52, entre las calles 121 y 123, lo que originó una intensa movilización de las corporaciones policíacas.

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Paramédicos de una ambulancia particular acudieron al lugar y verificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque a balazos que dejó el saldo de una persona sin vida.