Síguenos

Última hora

Campeche

Campeche contempla liberar a 43 personas privadas de la libertad durante el Grito de Independencia

Quintana Roo / Sucesos

Ejecutan a balazos a una persona en la entrada de su domicilio en la Supermanzana 100 de Cancún

Los disparos causaron alarma entre los vecinos alrededor de las 21:20 horas de este martes, en la calle 52, entre las calles 121 y 123, lo que originó una intensa movilización.

Por Redacción Por Esto!

15 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Diferentes corporaciones policiacas llegaron a la escena del crimen.
Diferentes corporaciones policiacas llegaron a la escena del crimen. / Foto: Por Esto!

A unos minutos de la celebración del Grito de Independencia, una persona fue ejecutada a balazos en la entrada de un domicilio de la Supermanzana 100, a una cuadra de distancia de la avenida Talleres.

Los disparos causaron alarma entre los vecinos alrededor de las 21:20 horas de este martes, en la calle 52, entre las calles 121 y 123, lo que originó una intensa movilización de las corporaciones policíacas.

Los eventos culturales y artísticos encabezaron las celebraciones.

Noticia Destacada

Quintana Roo celebra el 216 aniversario de la Independencia de México; color, sabor y fiesta pintan colonias y municipios

Paramédicos de una ambulancia particular acudieron al lugar y verificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque a balazos que dejó el saldo de una persona sin vida.

Te puede interesar