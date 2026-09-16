¡En pleno festejo patrio! Le roban su moto afuera de un bar en Champotón

En menos de cinco días, amantes de lo ajeno se robaron otra motocicleta en pleno centro de Champotón, situación que ha generado preocupación entre ciudadanos y comerciantes, quienes han solicitado mayor vigilancia.

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El hurto ocurrió alrededor de las 23:30 horas, sobre la calle 30, entre 28 B y 23 de la colonia Centro, a la altura del conocido bar.

De acuerdo con los reportes, se trató de una Pulsar, NS200, placas del Estado de Campeche. Se dijo que el propietario se encontraba festejando la Noche Mexicana en conocido bar, pero cuando salió del establecimiento se percató que había sido robada, dando aviso a las autoridades.

Se trató de una Pulsar NS200 con placas de Campeche. / Especial

El hecho ocurre apenas tres días después de otro robo registrado en la misma calle, y el mismo lugar, donde fue sustraída una Honda, XR150L, placas 99A9Z8 del Estado de Campeche.

Ante esta situación, solicitan mayor vigilancia en este sector de la ciudad donde hay al menos dos bares.

JGH